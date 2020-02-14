После пируэта по лужам на Индустриальном очевидцы подбежали к машине на газоне и увидели... ноги

Как может унести легковой автомобиль на мокрой дороге, демонстрирует видеозапись ДТП, выложенная 14 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Авария с одной машиной произошла минувшим вечером на Индустриальном проспекте после пересечения с Шафировским проспектом, поясняет автор видео Сергей. Машине с видеорегистратором повезло: неуправляемый «снаряд» промчался мимо в паре метров.

Похоже, такое впечатляющее на вид ДТП обошлось без пострадавших. «Пилот живой, открыли дверь машины, а он там верх ногами по телефону разговаривает на иностранном языке», – рассказывает Сергей.





В аналогичной аварии в Колпино сегодня утром погиб человек. Там также на мокром асфальте «Жигули» выкинуло с дороги в столб.



