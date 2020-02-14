В ВОЗ рассказали, насколько новому коронавирусу страшен алкоголь

Всемирная организация здравоохранения разочаровала тех, кто рассчитывал защититься от заражения коронавирусом нетрадиционными методами. Искать спасения на дне бутылки бесполезно, утверждают медики.

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», – цитирует специалиста ВОЗ Тарика Язаревича РИА Новости 14 февраля.

Он уточнил, что лучшей превентивной мерой по-прежнему остаётся соблюдение норм гигиены, в том числе по выбору продуктов. Язаревич предупредил, что наибольшую опасность новый вирус представляет для пожилых людей, а также для тех, кто страдает диабетом или имеет проблемы с сердцем. Однако заразиться может каждый. Масштаб очертил советник ВОЗ: по его расчётам, под угрозой две трети населения планеты.



