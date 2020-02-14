«Ведомости» пророчат досрочное увольнение главы «Вымпелкома»

О грядущей смене руководителя «Вымпелкома» сообщают 14 февраля СМИ. По их данным, пост гендиректора досрочно покинет Василь Лацанич. Предполагаемая причина — провал в рознице.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сотовому оператору. По информации собеседников издания, «Билайн» отказался от поездки на Mobile World Congress в Барселоне еще до официальной отмены этого мероприятия из-за вспышки коронавируса. Несмотря на то, что в «Вымпелкоме» отказались комментировать решение, газета утверждает: это было связано именно с грядущей сменой топ-менеджера.

Сегодня владелец сотового оператора, холдинг Veon, объявит финансовые результаты за 2019 год. Ожидается, что в этом отчете будет зафиксирован рост корпоративного сегмента на 5% и провал в рознице. Именно последнее якобы и стало причиной досрочного увольнения Лацанича – у него оставался еще год по контракту.

До 2017 года Василь Лацанич работал в МТС, пройдя путь от главы отдела маркетинга ЗАО «Украинская мобильная система» до вице-президента ПАО «Мобильные ТелеСистемы» по маркетингу и члена правления МТС. В ПАО «ВымпелКом» он пришел осенью 2017 года — совет директоров утведил его гендиректором сроком на 3 года, который отсчитывался с 10 января 2018 года.



