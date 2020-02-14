Водитель с 27-летним стажем влетел в фонарь на Вознесенском шоссе, погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло рано утром 14 февраля в городе Колпино – пригороде Петербурга (Колпинский район Петербурга).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, около 6:30 на Вознесенском шоссе, напротив дома 100, мужчина 1971 года рождения на ВАЗ-21061, по предварительной версии, не справившись с управлением, совершил наезд на световую опору. Погиб пассажир «шестёрки». Водитель был доставлен в центральную районную больницу Колпино в состоянии средней степени тяжести.

Автомобилиста проверили – он трезв; его водительский стаж большой, с 1992 года. Проезжая часть в момент ДТП была мокрой, дорога освещена. Полиция проводит проверка по факту ДТП.







