Amazon наложил «вето» на контракт Microsoft с Пентагоном стоимостью 10 млрд долларов

Суд все-таки встал на сторону Amazon и приостановил исполнение контракта на создание облачных технологий для Министерства обороны. Компания Джеффа Безоса уверяла, что соперник — Microsoft не мог выиграть конкурс без помощи Дональда Трампа.

В Microsoft, слова вице-президента которой 14 февраля цитирует РБК, разочарованы решением суда, но останавливать работы по контракту не собираются:

В Петагоне считают, что решение суда «неоправданно задерживает» реализацию стратегии ведомства и лишает военных «возможностей, которые им необходимы».

При этом спор привет к тому, что упала стоимость акций и Amazon (минус 0,4%) и Microsoft (минус 0,5%).





Отметим, что на 10 млдр долларов Пентагона помимо вышеупомянутых компаний боролись еще Oracle и IBM. Amazon изначальной считался фаворитом так как компаний уже поставляется оборудование ЦРУ и правительственным агентствам США.

В судебном иске компания утверждала, что на решение Пентагона повлияла позиция президента Дональда Трампа, который регулярно критикует и Amazon, и лично Безоса.