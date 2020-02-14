В Китае нашли способ, как быстро вылечить заражение коронавирусом. ВОЗ тем временем прогнозирует распространение эпидемии на две трети населения земли

Несмотря на то, что рост числа зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй, продолжается исчисляться десятками, в КНР заявляют, что скоро начнется и рост выздоровевших. РИА Новости 14 февраля со ссылкой на агентство Синьхуа, рассказывает о новой методике лечения.

Китайские медики уверены в эффективности переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19.

«Как пояснили эксперты, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом. По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии», – сообщает агентство.

На этом фоне устрашающим выглядит заявление советника Всемирной организации здравоохранения, биостатиста и эпидемиолога Айры Лонджини. Построенная им модель показывает, что COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Ученый подтверждает свой вывод математической моделью , построенной на принципе, что каждый инфицированный заражает двух или трех человек.





«При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете», утверждает ученый.

В Китае же статистика, после вчерашнего резкого роста из-за нового способа диагностики,вернулась в прежним «показателям» роста — на пятницу количество зараженных увеличилось до 63 851 человека. Зарегистрировано 116 новых летальных случаев. Ранее сообщалось о 1 310 скончавшихся.



