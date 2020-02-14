Открыт новый вид динозавров, это мускулистый плотоядный «малыш» – всего 4 метра

Палеонтологи в аргентинской Патагонии обнаружили несколько костей, которые являются останками не известного ранее вида плотоядного динозавра. Об этом 14 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по популяризации науки (CTyS) Национального университета муниципалитета Ла-Матанса.

В провинции Рио-Негро найдены часть бедра и хвоста, верхняя челюсть с несколькими зубами, церквиальные (шейные) ребра, которые могли быть окаменелыми сухожилиями. Животное обитало на данной территории 90 миллионов лет. Назвали его Tralkasaurus cuyi. Первая часть этого «имени» на языке индейцев мапуче означает «громовая рептилия», вторая напоминает о месте находки – плато Эль-Куй.

Tralkasaurus cuyi, предположительно, был плотоядным небольшого размера, всего 4 метра длиной – намного меньше других двуногих плотоядных из семейства абелизавридных динозавров-теропод. Это был мускулистый зверь с короткой шеей и маленькими передними конечностями, на задних лапах по четыре когтя. Питаться он мог растительноядными игуанодонами, ящерицами, черепахами.



