Аккуратнее с быстрыми фурами: массовое ДТП на КАД попало на видео

Массовое ДТП на КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца, ехавшего следом за его участниками, вечером 13 февраля.

Как видно на записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» «ВКонтакте», фура развернула высунувшийся перед ней легковой автомобиль, и тот ударил две ехавшие слева легковушки.

По словам Ярослава, ДТП произошло на кольце в направлении от Мурманского шоссе в сторону поста ГИБДД. «Там <женщина> с полосы разгона решила, что она на ракете, забыв, что современная «Вольво» тоже хорошо бегает», – поясняет Ярослав обстоятельства аварии.



