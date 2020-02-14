Танцы вокруг нуля устраивает погода в Петербурге, но хотя бы без дождя

Один из своих любимых танцев – вокруг нуля – будет исполнять петербургская погода в ближайшие дни. Автомобилистам следует учесть гололедицу.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 февраля в Петербурге будет облачно с прояснениями, утром местами морось, днём преимущественно без осадков, ветер слабый.

Температура воздуха сегодня ночью опускалась местами до минус 1 градуса, а днём составит от 0 до плюс 2. В ночь на субботу ожидается также слабый минус, а днём снова до плюс 2. В воскресенье, 16 февраля, может быть ещё немного теплее.







