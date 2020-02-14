Детей отца-кукушки из Шереметьево забрали у бабушки с дедушкой

Министерство образования Хабаровского края не продлили временную опеку бабушки и дедушки двух мальчиков, который в конце января отец бросил в московском аэропорту. Детей, как пишет 14 февраля «Интерфакс», передали матери.

«В настоящее время дети проживают с родной матерью. Временная опека у бабушки с дедушкой закончилась», – цитирует представителя ведомства агентство.

В администрации родного для детей Комсомольска-на-Амуре «Интерфаксу» заявили, что старший ребенок начал посещать школу, а младший ходить в детский сад. С ними продолжают работать психологи.

Днем раньше СК сообщил, что отце детей обвиняется не только в оставлении в опасности, но также в истязании матери, а также краже 100 тысяч у своей знакомой.





Мальчиков 8 и 6 лет мужчина оставил в Шереметьево с запиской в рюкзаке о том, что не может и дальше о них заботиться.



