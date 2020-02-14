Чиновник госэконадзора Ленобласти арестован по подозрению в получении взятки за покровительство нарушителям

Начальник Северного отдела департамента комитета экологического надзора правительства Ленобласти Дмитрий Шмарков, которого подозревают в получении взятки на 650 тысяч рублей, отправлен в СИЗО на два месяца.

Как пишет 47news, 13 февраля такое решение принял Приморский районный суд Петербурга. Двоим вероятным подельникам Сергею Филиппову и Гарнику Хачатуряну, которые, по версии следствия, передавали деньги чиновнику от директора компании «Балеон» Николая Балдина, придётся остаться под домашним арестом до начала апреля.

Как считают следователи, наличные Шмарков получил за то, что согласился покрывать компанию, нарушающую природоохранное законодальство. Фирма неправильно утилизировала отходы недалеко от деревни Вартемяги. Предположительно, глава Северного отдела первым делом пообещал помочь вызволить экскаватор компании-нарушителя с одной из штрафстоянок. Машина стояла там с ноября 2019 года.

Посредников с деньгами задержали 11 февраля недалеко от «Меги Парнас» во Всеволожском районе Ленобласти. Вечером того же дня на проспекте Луначарского в Петербурге Шмарков, по информации 47news, подконтрольно получил от посредника часть взятки, после чего его задержали оперативники регионального УФСБ. На следующий день сотрудники Следственого комитета Ленобласти пришли с обыском в комитет эконадзора региона на площади Растрелли, 2.

Подробности этой истории, а также о том, в чем именно провинилась компания, которой якобы обещал покровительство Шмарков, читайте на 47news.



