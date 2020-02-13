«Аномально и ненормально». Температура в Антарктике впервые в истории поднялась выше 20 градусов

Температура в Антарктике впервые в истории поднялась выше 20,75 градусов по Цельсию. Такое значение зафиксировали на острове Сеймур.

Об этом 13 февраля сообщает The Guardian и, цитируя учёных, называет происходящее «аномальным и ненормальным».

«Мы наблюдаем тенденцию потепления во многих местах, за которыми наблюдаем, но мы никогда не видели ничего подобного», – сообщил прессе исследователь Карлос Шефер, изучающий климатические изменения и влияние потепления на территории вечной мерзлоты.

Температуру замерили 9 февраля. Как оказалось, она на целый градус выше прошлого рекордного значения, полученного в 1982 году. Тогда воздух на острове Сигню в архипелаге Южные Оркнейские острова прогрелся до 19,8 градуса, что сразу было названо аномалией.





Полученные в 2020 году данные должна проверить Всемирная метеорологическая организация. Отмечается, что открытие логически продолжит более ранние сообщения специалистов о крайне быстром потеплении в Антарктике. На станции Эсперанса на Антарктическом полуострове 6 февраля был зафиксирован исторический рекорд – 18,3 градуса Цельсия.

Остров Сеймур совсем небольшой: его длина около 20 километров, а наибольшая ширина – 9. Он располагается к востоку от северного окончания Антарктического полуострова недалеко от острова Сноу-Хилл.