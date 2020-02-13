Советник ВОЗ заявил, что под угрозу заражения коронавирусом попадает две трети населения Земли

Новый коронавирус COVID-19 может заразить две трети населения Земли. Как пишет 13 февраля Bloomberg, об этом заявил советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирусолог Айра Лонджини.

Он подчеркивает, что замедлить распространение инфекции может карантин. Однако, по мнению Лонджини, вирус успел распространиться за пределами Китая до того, как власти КНР ввели все необходимые меры. Советник ВОЗ ориентируется на данные, которые показывают, что каждый заболевший передает вирус еще двум-трем людям минимум. Тестов, котоыре мгновенно выявляют заболевание, пока не существует, из-за чего крайне сложно отслеживать распространение инфекции. По подсчетам исследователей из Имперского колледжа Лондона, число новых заразившихся в КНР может составлять ежедневно до 50 тыс. человек.



