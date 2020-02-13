Александрова вышла в четвертьфинал и другие итоги четвертого дня St. Petersburg Ladies Trophy 2020

На женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в четверг, 13 февраля, завершился четвертый игровой день. Его главным итогом стала победа россиянки Екатерины Александровой (№35 мирового рейтинга) над финалисткой 2019 года Донной Векич (Хорватия, №23). Россиянка выиграла в двух партиях 6:1, 7:5. В четвертьфинале Александрова сразится с 11-й ракеткой мира из Чехии Петрой Квитовой.

– Думала, сил уже не хватит в этом матче, в итоге хватило, – цитирует Александрову пресс-служба турнира. – Донна играла так мощно, что у меня не оставалось шансов, кроме как самой выигрывать очки за счёт активных действий. Едва я играла чуть мягче, она тут же пробивала мячи близко к линиям. У Векич плоские удары, но мне удалось приспособиться, почувствовать лучше корт, к тому же первый матч очень сложный всегда — неважно, с кем ты играешь. Про Петру Квитову ничего плохого сказать не могу. Мы с ней общаемся, она приятный человек как на корте, так и вне его. Надеюсь, наш матч в четвертьфинале будет не таким быстрым, как в Мельбурне. Тогда я просто не успела понять, что произошло. Загадывать не хочется, буду стараться сначала хотя бы навязать борьбу.

Другие результаты дня:

Одиночный разряд





Мария Саккари (Греция, №21) – Ализе Корне (Франция, №61) 6:2, 6:2;

Петра Квитова (Чехия, №11) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, №47) 7:6, 1:6, 6:2;

Кики Бертенс (Нидерланды, №10) – Вроника Кудерметова (Россия, №41) 6:1, 6:2;

Парный разряд

Шуко Аояма (Япония, №27)/Эна Шибахара (Япония, №31) – Анастасия Потапова (Россия, №90) – Юлия Путинцева (Казахстан, №34) 6:1, 6:2;

Кейтлин Кристиан (США, №51)/Алекса Гуарачи (Чили, №54) -

Алла Кудрявцева (Россия, №42)/Катарин Среботник (Словения) 6:3, 7:5;





Каролин Гарсия (Франция, №46)/Йохана Конта (Великобритания, №14) – Корнелиа Листер (Швеция, №78)/Рената Ворацова (Чехия, №63) 6:2, 6:2;

Шарон Фишман (Канада, №76)/Хэйли Картер (США, №68) – Моника Адамчак (Австралия, №73)/Яна Сизикова (Россия, №98) 6:3, 6:3.