Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 63.60р
69.18р
00:12 14.02.2020
Расширенный поиск

Спорт
13.02.2020 23:28
Печать

Александрова вышла в четвертьфинал и другие итоги четвертого дня St. Petersburg Ladies Trophy 2020

На женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в четверг, 13 февраля, завершился четвертый игровой день. Его главным итогом стала победа россиянки Екатерины Александровой (№35 мирового рейтинга) над финалисткой 2019 года Донной Векич (Хорватия, №23). Россиянка выиграла в двух партиях 6:1, 7:5. В четвертьфинале Александрова сразится с 11-й ракеткой мира из Чехии Петрой Квитовой.

– Думала, сил уже не хватит в этом матче, в итоге хватило, – цитирует Александрову пресс-служба турнира. – Донна играла так мощно, что у меня не оставалось шансов, кроме как самой выигрывать очки за счёт активных действий. Едва я играла чуть мягче, она тут же пробивала мячи близко к линиям. У Векич плоские удары, но мне удалось приспособиться, почувствовать лучше корт, к тому же первый матч очень сложный всегда — неважно, с кем ты играешь. Про Петру Квитову ничего плохого сказать не могу. Мы с ней общаемся, она приятный человек как на корте, так и вне его. Надеюсь, наш матч в четвертьфинале будет не таким быстрым, как в Мельбурне. Тогда я просто не успела понять, что произошло. Загадывать не хочется, буду стараться сначала хотя бы навязать борьбу.

Другие результаты дня:

Одиночный разряд


Мария Саккари (Греция, №21) – Ализе Корне (Франция, №61) 6:2, 6:2;

Петра Квитова (Чехия, №11) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, №47) 7:6, 1:6, 6:2;

Кики Бертенс (Нидерланды, №10) – Вроника Кудерметова (Россия, №41) 6:1, 6:2;

Парный разряд

Шуко Аояма (Япония, №27)/Эна Шибахара (Япония, №31) – Анастасия Потапова (Россия, №90) – Юлия Путинцева (Казахстан, №34) 6:1, 6:2;

Кейтлин Кристиан  (США, №51)/Алекса Гуарачи (Чили, №54) -

Алла Кудрявцева (Россия, №42)/Катарин Среботник (Словения) 6:3, 7:5;


Каролин Гарсия (Франция, №46)/Йохана Конта (Великобритания, №14) – Корнелиа Листер (Швеция, №78)/Рената Ворацова (Чехия, №63) 6:2, 6:2;

Шарон Фишман (Канада, №76)/Хэйли Картер (США, №68) – Моника Адамчак (Австралия, №73)/Яна Сизикова (Россия, №98) 6:3, 6:3.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2020 проходит с 8 по 16 февраля в Санкт-Петербурге. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов. В 2018 и 2019 годах WTA St. Petersburg Ladies Trophy признавался лучшим турниром серии Premier 700 по мнению игроков.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.02.2020 18:00

Квартиры для влюблённых в Пушкинском районе

«С милым рай и в шалаше», – гласит народная мудрость, в которой содержится главная ценность человеческих отношений. «Но лучше жить в тепле и комфорте», – добавляют прагматики.
ГК «Эталон»
13.02.2020 17:22

В ЖК «Галактика.Премиум» от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Галактика.Премиум», который возводится в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, уч. 38.
АО «Альфа-Банк»
13.02.2020 16:08

Мобильные приложения Альфа-Банка снова признаны лучшими в России

Альфа-Банк получил награды «Золотое приложение» в шести номинациях.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
13.02.2020 15:07

Начались продажи квартир в новом ЖК Modum

ГК «Арсенал-Недвижимость» объявил о начале продаж квартир в новом жилищном комплексе бизнес-класса Modum. Он будет располагаться в Приморском районе.
фото предоставлено РЭЦ
13.02.2020 13:38

РЭЦ начинает прием заявок на участие в премии «Экспортер года» в 2020 году

Российский экспортный центр объявляет о старте всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году и начинает прием заявок на участие в ней.
pixabay.com
13.02.2020 13:37

3 марта – круглый стол «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают принять участие в круглом столе: «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»
Setl Group
13.02.2020 12:31

Покупатели стали в два раза чаще приобретать квартиры с меблировкой

За 2019 год число клиентов «Петербургской Недвижимости», купивших комплекты мебели и техники, выросло в два раза по сравнению с 2018 годом.
Setl Group
13.02.2020 12:00

Проекты Setl Group – лидеры спроса в Петербурге и области в 2019 году

По итогам 2019 года, проекты холдинга Setl Group стали самыми востребованными у покупателей в Петербурге и Ленинградской области среди жилых комплексов всех застройщиков, которые работают в этих регионах. Рейтинг составлен порталом Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра по количеству сделок.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2020 11:43

Банк «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию для поставок железнодорожного оборудования в Узбекистан

Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию компании ООО «ВЛК», которая специализируется на поставках оборудования для железнодорожного транспорта в Республику Узбекистан.
shutterstock.com
13.02.2020 11:00

Яндекс.Такси назвал города с самыми заботливыми пользователями

Сервис Яндекс.Такси составил рейтинг городов, в которых пользователи чаще всего обращались к опции «Заказать другому человеку». За основу взяли данные за прошлый год. По информации аналитиков, чаще остальных заказывали такси для близких и родных жители Самары.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
13.02.2020 10:59

МКБ запустил акцию для новых корпоративных клиентов

13 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов «Свои правила». По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения.
unsplash.com
12.02.2020 18:00

Банки-партнёры ГК «ПСК» снизили ставки по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в двух проекта ГК «ПСК» бизнес-класса, ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района и ЖК «Новый Невский» в Центральном районе, стала ниже. Это стало возможным благодаря снижению ставки банками-партнёрами, аккредитовавшими проект: ВТБ и «Промсвязьбанк» (ПСБ).