Правительство США обвинило Huawei в промышленном шпионаже. Красть идеи сотрудникам предлагали за «бонусы»

Американское правительство обвиняет сотрудников Huawei в промышленном шпионаже и краже коммерческой тайны. Согласно сообщению, опубликованному 13 февраля на сайте министерства юстиции США, работники телекоммуникационной компании давали ложные сведения о своих подразделениях. Они не сообщали о том, как именно дочерние органзации работали с компаниями в Иране и КНДР.

«Столкнувшись с доказательствами правонарушений, обвиняемые неоднократно делали ложные заявления должностным лицам США, в том числе агентам ФБР», – утверждается в заявлении.

Работники Huawei могли вербовать сторонников из лабораторий компаний-конкурентов, а также посылать своих людей, чтобы те узнали необходимую информацию. На шпионаж сотрудников якобы мотивировали денежными вознаграждениями и специальными «бонусами». От промышленного шпионажа, в частности, пострадали шесть неназванных американских компаний. Huawei получила интеллектуальную собственность, связанную с исходным кодом интернет-маршрутизатора, технологией сотовой антенны, а также данные о создании роботов.

Американские спецслужбы уверены в том, что Huawei не один год пользуется приватными данными пользователей, которые она собирала помощью оборудования по всему миру.



