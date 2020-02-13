Агентство по страхованию вкладов привлечет «охотников за головами» беглых банкиров

Активы бенефициаров лишившихся лицензии банков теперь будут искать специально привлеченные для этого сторонние организации. Об этом 13 февраля рассказал на встрече банков с руководством ЦБ заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников, пишут «Ведомости».

Напомним, АСВ — конкурсный управляющий лишенных лицензии банков в России. С этого года агентство начинает привлекать сторонние организации для поиска активов ликвидированных кредитных учреждений — в первую очередь за границей.

«Мы объявляем сезон свободной охоты. У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках него мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое, хорошее вознаграждение. Но при этом они будут брать на себя все финансовые издержки, в разных рода юрисдикциях на их поиск, найм детективов», – пояснил Мельников.

Замгендиректора АСВ сослался на аналогичный опыт в США и Великобритании.



