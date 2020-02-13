На шоссе Революции на пешехода наехали дважды. Водитель BMW затормозить не успел

На шоссе Революции вечером 13 февраля петербурженку сбили две машины. Женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Заметить её падение от столкновения с Mitsubishi водитель BMW не успел.

Авария в Красногвардейском районе произошла примерно в 19.40. Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за рулём Mitsubishi находился 61-летний водитель. Столкнувшись с пешеходом, он немного проехал вперёд, и этого хватило, чтобы женщина оказалась под колёсами ехавшего следом BMW. За рулём был 29-летний петербуржец.

Пострадавшая госпитализирована с серьёзными травмами. Дорогу на месте происшествия освещали фонари.



