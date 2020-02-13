Под колесами грузового поезда под Петербургом погибла женщина

В Волосовском районе Ленобласти под колесами грузового состава погибла женщина. Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу УТ МВД на транспорте по СЗФО, трагедия произошла около половины восьмого вечера 13 февраля.

По предварительной информации, грузовой поезд сбил женщину 25-ти лет на вид на 85-м километре перегона у станции Волосово, вне зоны действия перехода. Личность погибшей и обстоятельства происшествия уточняет транспортная полиция.



