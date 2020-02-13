Создатели проекта «Дау» подают в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Создатели кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным решение министерства культуры об отказе в выдаче прокатного удостоверения четырем частям фильма. Об этом телеканалу «Дождь» рассказала официальный представитель проекта в России Дарья Виолина.

По ее словам, иск подан кинокомпанией «Феномен Филмз» 13 февраля, однако в базе суда его пока найти не удается. Создатели проекта считают необоснованным обвинения «Дау» в пропаганде порнографии. В иске они напоминают о конституционном праве «на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества», пишет «Дождь».

Напомним, в проект «Дау» входят 10 фильмов, из низ только шесть были допущены к прокату в России. Среди тех, которые отечественный зритель в кинотеатрах не увидит, – «Дау. Наташа», выдвинутый на основной конкурс 70-го Берлинале. «Фонтанка» ранее писала о том, что создатели «Дау» собираются судиться с Минкультом.



