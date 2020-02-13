«Закройте "Угрюмочную" и откройте булочную». Ополчившиеся на бары жители Рубинштейна рассказали, что им нужно для счастья

Подавляющее большинство жителей улицы Рубинштейна (93%) считают, что качество их жизни за последние годы ухудшилось. Такой вывод содержится в результатах соцопроса, проведенного местной общественной организацией «Граждане улицы Рубинштейна» в декабре 2019-го-январе 2020 года.

Итоги исследования 13 февраля представила член правления организации Ольга Устян. Всего в нем приняли участие 177 человек, проживающих на улице.

Как показал опрос, в основном барную магистраль населяют старожилы: лишь 4% переехали сюда менее 5 лет назад. В основном, это люди старшего поколения. Почти треть — старше 60 лет. Моложе 30-ти — лишь 7%. По мнению Ольги Устян, поколенческий конфликт во многом лежит в основе проблем улицы: бары ориентированы на молодую аудиторию и мало интересны местным жителям. «Гуляют одни, живут другие», – пояснила она.

Видимо, поэтому комфортным проживание на улице Рубинштейна назвал лишь 1 человек из 177. 6% опрошенных сказали, что проблемы есть, но их удается решить.





Главными источниками дискомфорта местные жители назвали наличие большого количества заведений общепита (84%), шум от их посетителей и музыки (89%) и автомобильные пробки (77%).

97% опрошенных сообщили, что имели конфликты с барами и ресторанами, из них лишь 15% сказали, что разногласия удается решить.

К нежелательным соседям жители также отнесли хостелы. Проблемы с ними имеют 58% респондентов, мирно договориться смогли 32%. Качеством уборки недовольны суммарно 73% жителей улицы.

Респондентов также попросили рассказать о том, как, по их мнению, улучшить среду обитания. 72% мечтают об объектах социальной инфраструктуры — магазинах, булочных, аптеках. Ещё 52% высказались в пользу создания центров досуга, по-видимому, посчитав, что бары плохо справляются с этой ролью. Также 52% хотят видеть по соседству спортивные залы. Нашлись и те, кому не хватило общепита: 6% ратуют за появление на улице ресторанов с хорошей кухней и кофеен. Среди индивидуальных предложений звучало ограничение работы баров до 22.00, закрытие отдельных заведений, к примеру, «Угрюмочной». Кто-то просит создать музей блокады, а кто-то организовать настольный теннис.

Лишь 9% высказались за превращение улицы в пешеходную, тогда как две трети (68%) уверены, что это ухудшит условия проживания. «Некоторые опрошенные уточняли, что прежде чем отдавать улицу пешеходам, следует сократить число баров», – сказала Ольга Устян. 42% жителей улицы сообщили, что сами не пользуются автомобилями. Половина автовладельцев при этом испытывает проблемы с парковкой.