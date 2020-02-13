Под Петербургом «Лада» влетела в фуру. Погибли двое

В Кингисеппском районе Ленобласти легковушка влетела в грузовик на федеральной трассе «Нарва». Как пишет 47news, вечером 13 февраля спасатели и дорожные службы ликвидируют последствия смертельной аварии.

По предварительной информации, ДТП произошло около половины восьмого вечера возле деревни Алексеевка. «ВАЗ-2115» на виадуке влетел в грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли, их личности устанавливаются. В УГИБДД уточнили, что «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с пустым грузовиком, зарегистрированным в Латвии. Для того, чтобы достать тела погибших из покороженной легковушки, пришлось вызывать спасателей.



