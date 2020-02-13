СКА одержал седьмую победу подряд и сохраняет второе место в конференции

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» в Нижнем Новгороде в четверг, 13 февраля. Петербуржцы выиграли со счетом 3:2.

Голы за СКА забили Ярно Коскиранта (2 минута), Йоонас Кемппайнен (12) и Йори Лехтеря (57). У «Торпедо» отличились Кирилл Урамов (14) и Дамир Жафяров (33).

ВСЁ!

Седьмая подряд, справились с Торпедо в Нижнем Новгороде – 3:2 в нашу!

С победой, красно-синие!#ТОРСКА pic.twitter.com/Iu3zXZukiP — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 13, 2020

Для СКА это седьмая победа подряд. В турнирной таблице Западной конференции армейцы с Невы после 57 матчей идут на втором местое с 83 очками, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка.

Следующий матч СКА проведет 15 февраля в Уфе против местного «Салавата Юлаева».



