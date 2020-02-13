«Выглядел абсолютно невменяемым». «Тойота» въехала в трамвайную остановку на Комендантском

Автомобиль прокатился по трамвайным рельсам и врезался в бордюр у остановки, лишь немного не наехав на толпу людей на улице Ильюшина недалеко от станции метро «Комендантский проспект».

Как вечером 13 февраля сообщили «Фонтанке» читатели, водитель Toyota Land Cruiser выглядел «абсолютно невменяемым».

«Он ехал прямо вдоль рельсов, врезался в этот бордюр. Там с обеих сторон заборы – от самой Стародеревенской до Комендантского проспекта», – рассказала корреспонденту очевидец Анна и отметила, что выехать из такого «тоннеля» практически невозможно.

Около 21.30 на место приехали оперативные службы. Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП обошлось без пострадавших. К 22 часам машину вытащили с рельсов на середину Комендантский площади, трамваи движение восстановили.



