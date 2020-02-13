Бывший управляющий автовокзалом «Северный» обвиняется в присвоении средств «Питеравто». Он уже месяц под арестом

Дмитрий Соколов, который в 2012-2016 годах возглавлял ОАО «Межрегиональная транспортная компания» (МРТК), находится в СИЗО. Следствие считает, что он не делился с «Питеравто» выручкой за билеты.

По информации «Фонтанки», уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК («присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») было возбуждено в сентябре 2019 года следственным управлением УМВД по Всеволожскому району Ленобласти. Поводом стало сообщение о преступлении со стороны гендиректора «Питеравто» Семена Карелина. В материалах дела говорится о том, что перевозчик работал по агентскому договору на продажу билетов с МРТК, которая управляла автовокзалом «Северный» в Мурино. При этом МРТК должна была перечислять «Питеравто» выручку, за исключением комиссии, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Неустановленное лицо из числа руководителей «Межрегиональной транспортной компании» с осени 2012-го до августа 2019-го не перечислило таким образом 25,6 млн рублей.

Собственно, Дмитрию Соколову обвинение предъявили только 17 января 2020 года. Следствие считает, что он совершил присвоение чужого имущества. При этом в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого значится другой период времени — а именно 2012-2016 годы, когда Соколов и был директором МРТК. Однако сумма «присвоенного» оставлена прежней.

Всеволожский городской суд отправил Соколова под арест до 15 февраля. Его адвокат Петр Иванов рассказал «Фонтанке», что с тех пор в отношении его подзащитного не проводилось никаких следственных действий, однако следствие готовится ходатайствовать о продлении меры пресечения. Сам Иванов подавал апелляционную жалобу на решение суда, называя его необоснованным. Кроме того, он ссылался на УПК, который говорит, что по данной статье заключение под стражу невозможно, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. На то же самое указывал позже и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленобласти. Мнение судьи о том, что «преступление не связано с обычным предпринимательским риском, а связано с противоправными действиями», по мнению адвоката, противоречит материалам дела. Эта жалоба не была удовлетворена.





Судя по картотеке, раньше «Питеравто» и МРТК выясняли отношения в арбитраже. С 2015 года там зарегистрированы около 15 исков, в которых перевозчик взыскивал задолженности с управляющей вокзалом компании по выручке с продажи билетов. Суд эти иски удовлетворял. Насколько можно судить, МРТК сам факт задолженности не оспаривал, но пытался упирать на сроки давности и сокращать взыскиваемые с него расходы на судебного представителя.

Руководитель службы организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев на вопрос, что заставило перевести этот спор в уголовную плоскость, ответил «Фонтанке»: «Дело в уголовное не мы переквалифицировали. Мы хотим, чтобы нам вернули наши деньги и все».

Напомним, МРТК в 2015 году передала право аренды участка под автовокзалом другому предприятию Дмитрия Соколова — «Региональной транспортной компании перевозки». В 2017 года администрация Всеволожского района подала к ней иск: суд постановил освободить участок и демонтировать здание.