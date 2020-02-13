14 миллиардов, чтобы изменить Конституцию. Глава ЦИК рассказала, во сколько обойдется голосование по поправкам в основной закон страны

Глава Центральной избирательной комисии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, во сколько может обойтись голосование по поправкам в Конституцию. Об этом 13 февраля пишут «Ведомости».

«Бюджет всенародного голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов. <...> Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде – без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», – заявила Памфилова.

Согласно отчету ЦИК, кампания по выборам президента обошлась бюджету более чем в 14 млрд рублей. Оптимальный месяц для проведения голосования, по мнению Памфиловой, – апрель. Это позволит оставить паузу до единого дня голосования в сентябре.

Ранее Владимир Путин заявил, что голосование надо провести в будний день, который специально сделать выходным. Напомним, Госдума в первом чтении утвердила законопроект о внесении изменений в Конституцию 23 февраля.



