Весенние паводки и крепкий лёд в этом году не придут в Петербург. В Смольном надеются, но готовятся

Сильных весенних паводков в Петербурге не ждут из-за аномально тёплой зимы. Экстренные службы прогнозируют низкий уровень воды в реках, но чрезвычайные ситуации отрабатывают теоретически.

Как 13 февраля сообщили специалисты петербургского Гидрометцентра, выступая на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Смольном, петербуржцам зимой 2020 года уже не стоит ждать образования крепкого льда в Невской губе. Весной уровень воды в реках в будет на 50 – 100 сантиметров ниже стандартного, а на Неве не случится густого ледохода.

Несмотря на минимальные риски сильного паводка, эксперты будут проверять гидротехнические сооружения. В МЧС уже создали карту с потенциально опасными местами, где могут возникнуть подтопления.

Спасатели регулярно собирают петербургских рыбаков со льдин, которые выходят на лёд десятками. Их не пугает ни опыт унесённых на открытую воду коллег, ни даже потенциальные штрафы.



