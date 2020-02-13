МВД ищет пропаганду наркотиков в материалах «Медузы», «Радио Свобода» и «Би-би-си»

Издания «Медуза», «Радио Свобода» и «Би-би-си» обвинили в пропаганде легализации наркотиков среди молодежи. Они вошли в список неправительственных организаций и иностранных СМИ, который составила комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщается 13 февраля на сайте парламента.

Глава комиссии Василий Писарев уточнил, что таких организаций десять. В том числе, Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд «Открытое общество», «Открытая России» и «Человек в беде».

Комиссия призвала ускорить принятие законопроектов, усиливающих ответственность за пропаганду наркотиков, а также предложила внести поправки в Уголовный кодекс об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в наркопреступления, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В МВД добавили, что материалы «Медузы», «Радио Свобода» и «Би-би-си» уже проверяют на предмет пропаганды наркотиков. «Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе и эти три СМИ», — заявил «Интерфаксу» руководитель антинаркотического управления МВД России Андрей Храпов.





Ранее в МВД предложили наказывать штрафами и лишением свободы пропаганду наркотиков в Интернете. Документ с изменениями в статью 230.3 УК России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») опубликован на портале нормативно-правовых актов 27 декабря. В министерстве уточнили, что инициатива устанавливает ответственность и для интернет-СМИ. Публикации прессы могут рассматриваться как склонение к употреблению наркотиков.

Комиссия Госдумы в октябре 2019 года обвиняла «Медузу», «Радио Свобода» и «Русскую службу Би-би-си» в нарушениях избирательного законодательства в день голосования и день тишины.