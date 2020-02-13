Происшествия
«Чижик» повстречался с девушкой на пешеходном переходе у Косыгина. Движение остановлено
Трамвай «Чижик» 59-го маршрута сбил девушку на пешеходном переходе на проспекте Наставников в Петербурге вечером 13 февраля. Движение остановилось.
В Транспортной концессионной компании, которая занимается эксплуатацией сети в этом районе, подтвердили, что ДТП случилось в 18:57, когда трамвай двигался от проспекта Энтузиастов к Косыгина.
Обстоятельства происшествия там уточнить не смогли, как и тяжести травм пострадавшей. Известно, что девушку госпитализировали. Нет пока информации и у ГИБДД.
Сейчас трамвайное сообщение по проспекту Наставников на время прекращено.
Справка:
Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала в итоге свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода. Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.