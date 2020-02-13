«Чижик» повстречался с девушкой на пешеходном переходе у Косыгина. Движение остановлено

Трамвай «Чижик» 59-го маршрута сбил девушку на пешеходном переходе на проспекте Наставников в Петербурге вечером 13 февраля. Движение остановилось.

В Транспортной концессионной компании, которая занимается эксплуатацией сети в этом районе, подтвердили, что ДТП случилось в 18:57, когда трамвай двигался от проспекта Энтузиастов к Косыгина.

Обстоятельства происшествия там уточнить не смогли, как и тяжести травм пострадавшей. Известно, что девушку госпитализировали. Нет пока информации и у ГИБДД.

Сейчас трамвайное сообщение по проспекту Наставников на время прекращено.



