Путин уволил губернатора Калужской области и доверил её Шапше

Кадровые перестановки произошли вечером 13 февраля в руководстве Калужской области.

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Артамонов руководил Калужской областью с 2000 года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске. До момента подписания указа президента занимал должность главы администрации города Обнинска.



