На «Гражданском проспекте» сломался эскалатор. Люди стояли в живой пробке

Один из эскалаторов сломался на станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге. Как вечером 13 февраля сообщили «Фонтанке» читатели, в вестибюле образовалась толпа.

Судя по фотографиям очевидцев, неполадки возникли в механизме эскалатора, работающего на выход. К 18.30 одна из конечных станций на красной ветке очевидно переполнилась, выйти на платформу новоприбывшим стало проблематично.

В метрополитене оперативно о причинах произошедшего сообщить «Фонтанке» не смогли.



