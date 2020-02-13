«Нас похитили и держат в каком-то помещении». За один вечер охранники «Галереи» дрались и заковывали посетителей в наручники

Шоппинг в самом популярном торговом центре Петербурга закончился ранним утром в отделе полиции. Посетители утверждают, что успели вернуть случайно вынесенный из магазина товар. Охранники же предпочли действовать с нахрапом.

Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки" Владимир

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Владимир 13 февраля, накануне около девяти вечера ему позвонила жена Татьяна и заявила, что её похитили. «Сказала, что её похитили. Я говорю, да ты что смеёшься, я на работе. Говорит, нас похитили и держат в каком-то помещении, сыну надели наручники», — отметил он.

Минувшая среда выдалась для 43-летней горожанки и её 21-летнего сына Кирилла нерабочей. Они прогулялись по Новой Голландии, а затем зашли в «Галерею». Пока закупались в «Перекрёстке», наткнулись на карнавальные ободки с рожками. Праздничный аксессуар примерил Кирилл, который собирался праздновать день рождения 14 февраля. Мать с сыном оплатили покупки, а когда уже вышли с территории магазина, то заметили, что на голове до сих пор красуется ободок с рожками. Его вернули на кассу.





По словам Владимира, охрана Татьяну и Кирилла догнала уже у лифта с криками «Стойте, вы украли товар!». На Кирилла надели наручники, затем вместе с матерью ответили в подсобное помещение. Уже из него Татьяна дозвонилась до мужа, а он вызвал полицию. Оперативники забрали покупателей и отвезли в 76 отдел полиции. Выйти семье из него в полном составе удалось только в шесть утра.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что в отношении Татьяны составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», в отношении Кирилл — по статье «Мелкое хищение».

В ТРК «Галерея» на запрос «Фонтанки» не ответили. Накануне в этом же торговом центре охрана с помощью рукоприкладства выясняла отношения с тремя молодыми людьми. Посетителей также увезли в отдел полиции.