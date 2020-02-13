В Петербурге суд отменил приговор физруку, оправданному по статье о педофилии. Мать девочки признавала показания под диктовку

Городской суд Петербурга отменил оправдательный приговор учителю 375-й школы Красносельского района Виктору Хлупину, которого обвиняли в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Решение вынесено 13 февраля.

«Дело направлено на новое рассмотрение», — уточнили «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Адвокат Игорь Алипа добавил, что во время рассмотрения апелляции новых аргументов от стороны обвинения он не услышал. «Сплошная демагогия и предположения», — отметил он.

В октябре прошлого года Красносельский суд Петербурга оправдал 61-летнего физрука Виктора Хлупина. Учителя признали непричастным к преступлению, предусмотренному частью 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетия».





Уголовное дело Хлупина держалось на детальнейшем описании интимной сцены в подсобке. Эксперты пришли к выводу, что сознание девятилетнего ребенка не способно отражать действительность настолько по-взрослому. Затем и мать школьницы созналась, что показания были написаны под диктовку следователя.

Дело вела 23-летняя следователь СК по Красносельскому району Анастасия Корниенко, в ее производстве были похожие дела. В августе прошлого года Корниенко уволилась по собственному желанию из Следкома и заняла должность помощника прокурора Центрального района.