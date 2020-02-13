В Петербурге суд приговорил к уничтожению книгу мусульман. Ее владелец уверяет, что это Коран

При рассмотрении дела об экстремистской организации в Петербурге суд включил незапрещенную книгу на арабском языке в список вещественных доказательств, подлежащих уничтожению. Защита считает это решение варварством.

Судьбу издания решали 13 февраля в Санкт-Петербургском городском суде. Он рассматривал апелляционные жалобы на приговор 11 фигурантам, признанным виновными в участии в деятельности экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир ВальХиджра», запрещенного в России.

Лист лингвистической экспертизы

При обысках у подсудимых в 2017 году сотрудники ФСБ изъяли литературу, в том числе «книгу с арабскими символами в коричневом твердом переплете». Ее владелец заявлял, что это классический Корана на языке оригинала, о том же он говорил в суде.





Экземпляр среди прочих отдали на исследование в Казанский центр экспертиз. Запрещенных цитат специалисты не нашли и вписали в свое заключение нейтральную строчку: «Не подлежит экспертной оценке».

В первой инстанции дело рассматривал судья Ленинского районного суда Евгений Никитин. Он постановил уничтожить часть вещественных доказательств при вступлении приговора в силу как «орудия преступления» и «предметы, запрещенные к обороту». В список попали тот, что подсудимый называл Кораном, и еще несколько не опознанных судом изданий. Их описали как «книги в твердом переплете на иностранном языке, предположительно арабском».

В апелляционных жалобах защита указала, что спорные экземпляры не признаны орудием преступления и запрещенным к обороту предметом.

«В истории человечества известны случаи, когда люди уничтожали незнакомые им книги, однако современная культура отвергает подобного рода практику как варварскую и недостойную цивилизованного общества», – указано в одной из жалоб.

Сегодня Санкт-Петербургский горсуд отказал в жалобах, приговор в силу вступил. Вещественные доказательства передадут в территориальное управление Росимущества для уничтожения.