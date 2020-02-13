Подразделения по борьбе с наркотиками в Сети готовы работать во всех регионах

Спецподразделения по борьбе с распространением наркотиков в Интернете созданы и укомплектованы во всех регионах страны. Специалисты уже приступили к работе.

Информацию со ссылкой на заявление начальника антинаркотического главка МВД России Андрея Храпова 13 февраля передаёт ТАСС. Подробности не сообщаются.

Бороться с запрещёнными веществами в Сети в конце 2019 года решили в Государственной думе: представители «Справедливой России» внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете и предложили утвердить наказание в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Переработать Уголовный кодекс и сделать уголовно наказуемой пропаганду веществ онлайн также поручал Владимир Путин.



