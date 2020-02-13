PLG не согласилась с позицией УФАС, что город должен отобрать участок в Пьяной гавани

«Плаза Лотос Групп» заявила, что не согласна с позицией петербургского УФАС, которое усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в предоставлении Смольным участка около Парка 300-летия без конкурса. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе группы.

«Мы не согласны с позицией петербургского УФАС. Группа компаний PLG находится на земельном участке на законных основаниях. Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях зарегистрирован в установленном законом порядке в ФРС Санкт-Петербурга, инвестиционные платежи оплачиваются инвестором без нарушений», – прокомментировали в «Плаза Лотос Групп».

Застройщик добавил, что в техзадании на проектирование Парка 300-летия была заложена гостиничная функция. На участке площадью 3 га на берегу Финского залива, получившем название Пьяная гавань из-за неровной береговой линии, «Плаза Лотос Групп» планирует возвести многофункциональный комплекс. Эскиз разработала проектно-производственная фирма «А.Лен». В настоящее время архитектурный облик 16-этажного здания проходит согласование.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу в конце января выдало Смольному предупреждение. В соответствии с ним правительству отводится срок до 15 марта, чтобы отменить постановление о предоставлении ООО «Плаза Лотос Групп» земельного участка в Пьяной гавани.



