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13.02.2020 19:09
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«Имя, сестра!» Госдума спустя пять лет готовится допустить чиновников к данным о парковочных диссидентах

Золотой век неплательщиков на петербургских парковках впервые не кажется вечным. Госдума сделала большой шаг к тому, чтобы отдать их на растерзание штрафам, ЗакС робко поспевает позади.

«Имя, сестра!» Госдума спустя пять лет готовится допустить чиновников к данным о парковочных диссидентах

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру/Архив

Государственная дума после долгой паузы приняла-таки в ключевом втором чтении поправки в пару статей Административного кодекса. Они устанавливают порядок, по которому от полиции можно добиться персональных данных парковочных нарушителей, чтобы их оштрафовать. Если допустить, что третье чтение и стол президента законопроект преодолеет за 2 месяца, то платить надо начинать уже сейчас.

Ситуация с платными парковками в центре Петербурга давно перешла в разряд фольклора. С 2015 года, когда была запущена пилотная зона, не оштрафовали ни одного неплательщика, хотя грозились неоднократно. Где-то год ушел на стадию принятия, после чего Смольный признал: в соответствии с действующим Кодексом об административных правонарушениях КРТИ просто не может получить персональные данные автовладельцев, а значит, и оштрафовать их. При этом нарушения продолжали фиксировать. С 2018 года жили в ожидании поправок в КоАП, но они прошли в Госдуме первое чтение и замерли. 

Пауза длилась больше полутора лет, накануне поправки все же одобрили во втором чтении. Основная часть изменений относится к статье 26.10 КоАП. Сейчас там один абзац: орган или должностное лицо вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела; эти сведения должны быть направлены в такой-то срок (3 дня или незамедлительно); если сведения предоставить нельзя — об этом тоже надо сообщить. 

Поправки на первый взгляд носят технологический характер. В пояснительной записке к законопроекту так и говорилось: письменных запросов о пойманных на фото и видео нарушителях в иных городах отправляют по тысяче в день, так что порядок получения таких сведений «не отвечает текущим требованиям». Законопроект устанавливает: все может происходить посредством электронного межведомственного взаимодействия, а стороны должны все утверждать усиленной электронной подписью. 


Но главное, помимо технологии, дальше. Раньше затребовать информацию могли те органы и лица, «в производстве которых находится дело об административном правонарушении», то есть к тому времени дело должно быть уже возбуждено. Поправки же уточняют: если речь идет об автомобиле и фотофиксации — уполномоченные лица могут адресовать вопросы полиции «при отсутствии у них необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике». 

Еще один принципиальный момент: считать ли дело возбужденным уже с момента обращения за персональными данными нарушителя. Сейчас КоАП четко говорит, что в постановлении об административном нарушении при неоплате парковки уже должны содержаться сведения о человеке. А без постановления в данном случае отсутствует момент возбуждения дела. Получается замкнутый круг. 

После принятия поправок в теории будет так: ЦУП ездит и ловит неплательщиков в объективы камер, после чего формирует проект постановления по делу об административном нарушении. Этот документ с приложенными фото автомобиля во всевозможных ракурсах уходит в КРТИ. Тот отправляет определение об истребовании сведений в ГИБДД и одновременно нажимает на курок дела. Получив от полиции заветные данные, комитет вписывает их в проект постановления, который после этого становится уже полноценным постановлением, и несет его на почту.

За время между двумя чтениями в Петербурге не только увольняли «нерентабельных» рабочих ЦУП и отмывали погасшие паркоматы от граффити. Городские депутаты попытались догнать тему: осенью депутаты Александр Рассудов и Денис Четырбок внесли в ЗакС проект постановления о законодательной инициативе по внесению поправок в ту самую статью 26.10 КоАП «Истребование сведений». Его текст гораздо короче, два предложения, но суть примерно та же: должностные лица могут обратиться к МВД с репликой «Имя, сестра!», а МВД должны за три дня это имя назвать или отказать. 

Корреспондент пытался по-обывательски найти хоть где-нибудь формулировку вроде «МВД обязано предоставить данные, и точка». Автор петербургской версии Александр Рассудов считает, что это лишнее. «У нас законодательство системное, – говорит он. – Когда мы вносим, что лицо имеет право истребовать сведения, подразумевается их обязанность. Это как раз то, о чем говорит МВД, — что предоставление данных федеральным законом не предусмотрено. Это полномочие мы и предоставляем».

По большому счету речь идет о том, чтобы срастить КоАП с приказом МВД № 586. Там есть и порядок, и перечень случаев для отказа. Согласно ему, комитету не укажут пальцем на виновника, если речь о государственной охране или защите, если авто снято с регистрации, если такой машины вообще нет в базе — или если запрос не соответствует положениям статьи 26.10 КоАП: именно её и раздувают поправками с одной части до пяти, чтобы «соответствовала». 

В принципе тот же самый приказ позволял задействовать административные комиссии при муниципалитетах: такая схема работает в нескольких регионах. Однако приказ вышел осенью 2018 года, а тогда еще надеялись на думские поправки и не стали в спешке менять законодательство и вносить создание комиссий в бюджет. В прошлом году, похоже, Смольный перестал ждать хорошего от людей с Охотного ряда; заговорил о том, что просто подпишет прямое соглашение с МВД о предоставлении данных автовладельцев с последующим правительственным распоряжением. Вроде бы даже достигнута принципиальная договоренность. Вице-губернатор Максим Соколов накануне рассказал, что один механизм не исключает другой: по его словам, соглашение может жить и само по себе, но «вместе они работают эффективней».


С момента фиксации нарушения до вынесения постановления должно пройти не более 2 месяцев — после этого административный грех алчности сгорает. ЦУП не прекращал духовную практику безответного труда на протяжении прошлых лет, так что и сейчас в комитете где-то лежит стопка недавних фотографий. Если поправки депутатов оформятся в закон меньше, чем за 2 месяца — некоторые из этих фото полетят в ГИБДД с просьбой уточнить имя и фамилию. Кого-то ждет слава первооткрывателя парковочных штрафов.

Впрочем, наверстать упущенное уже не удастся. С открытия пилотной зоны центр управления парковками составил 744 тысячи проектов постановлений, которым не суждено было стать ничем большим. Если бы не анонимность нарушителей, удалось бы взыскать более 2 млрд рублей. Это теория: понятно, что если бы не гарантированная безнаказанность, неплательщиков было бы меньше. Но даже социологически интересно сравнить с тем доходом, который все же удалось получить за счет самых ответственных – 356 млн рублей.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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