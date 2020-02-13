Apple откроет магазины в Китае ради Дня всех влюблённых. От посетителей потребуются здоровье и скорость

Несмотря на коронавирус. компания Apple решила на несколько часов открыть торговые точки в Китае в День всех влюблённых. 14 февраля купить технику возможно будет лишь пару часов и только в Пекине. У всех пришедших измерят температуру.

Как 13 февраля отмечает агентство Reuters, пять магазинов проработают в столице с 11 до 18 часов в пятницу. Непонятно, ожидается ли ажиотаж, но посетителей заранее просят передвигаться исключительно в масках и не мешать измерениям температуры.

Пневмония нового типа ударила по производителям гаджетов в начале февраля. О решении приостановить работу в Китае до стабилизации ситуации Apple объявила в начале февраля. СМИ сообщали о том, что коронавирус может привести к срыву производства новых iPhone.

10 февраля стало известно, что под угрозой работа завода по производству автомобилей Nissan в Петербурге. Причиной стал сбой в поставках запчастей, который необходимо ликвидировать не позднее 17 февраля.



