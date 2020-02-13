«Идея хорошая». Путин предложил подумать над внесением в Конституцию статуса России – «держава-победительница»

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение сенатора Алексея Пушкова закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы – победительницы во Второй мировой войне. Об этом глава государства сказал на встрече с членами рабочей группы по выработке конституционных поправок в четверг, 13 февраля, которую транслировал RT.

«Я вашу позицию разделяю, безусловно, вы не могли это не заметить, я публично об этом все время говорю. Попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст. Они рассчитаны на завтрашний день. В архивных документах, в том числе немецких документах, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России. Небольшую часть трудоспособного населения сохранить на работах, на рабский труд. Всех остальных за Урал, на север. То есть на вымирание. Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было», – согласился Путин с репликой Пушкова о том, что 9 Мая 1945 года – это «абсолютная точка, в которой сходятся все граждане страны».

«Нужно ли это (статус «державы-победительницы». – Прим. ред.) в Конституции отмечать, и если нужно, то где – это нужно подумать. Но сама по себе идея, конечно, хорошая», – добавил президент.

Ранее в четверг глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что договор СССР с Гитлером 1939 года, известный как пакт Молотова – Риббентропа, был «вынужденным шагом». При этом бывший председатель Госдумы назвал Польшу, которая в начале января уравняла ответственность нацистской Германии и сталинской России за развязывание Второй мировой войны, «молчаливым пособником агрессора».





На встрече с разработчиками поправок в Конституцию президент Путин поддержал идею фиксации «брака» как «союза мужчины и женщины». Об этом ранее заявляли представители РПЦ МП. Кроме того, глава государства согласился с идеей провести «общероссийское голосование» по поправкам в будний день, организовав дополнительный выходной для россиян.

Соавтор Конституции, участник Конституционного собрания 1993 года Сергей Цыпляев, ранее пояснял «Фонтанке», что вносить изменения в преамбулу Конституции можно только через принятие нового документа. Механизм редактирования вводной части Основного закона через поправки не предусмотрен, уточнял декан юрфака Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок, сенатор Андрей Клишас в комментарии «Фонтанке» опроверг информацию о проработке возможности «обнуления» срока президентских полномочий для Владимира Путина.

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию.