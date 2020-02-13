«Бронка Девелопмент» начала усиливать грунт вокруг стройплощадки, с которой борется Вячеслав Макаров

В Петербурге на Большой Разночинной улице, 19, «Бронка Девелопмент» приступила к работам по усилению грунтов по периметру площадки, где появится элитное жилье. Об этом компания сообщила 13 февраля. Жители соседних исторических домов регулярно жалуются на ухудшение состояния зданий и появление трещин.

Разрешение застройщик – ООО «Орион» (входит в «Бронка Девелопмент») получил еще летом 2018 года. Теперь технический заказчик приступил к работам по усилению грунтов между шпунтовым рядом и соседними историческими домами. В компании уверяют, что эта мера поможет минимизировать воздействие строительства на более чем 100-летних соседей.

«Суть этих предусмотренных проектом мероприятий в том, что с помощью так называемой геотехнической завесы мы создаем дополнительный барьер между нашей стройплощадкой и близлежащими домами. Подготовительные работы на площадке уже проведены», – прокомментировала гендиректор «Бронки Девелопмент» Ирина Киршина.

Обитатели домов № 19 и № 23 по Большой Разночинной регулярно сообщают об ухудшении состояния зданий – появлении новых трещин, расширении старых. Осенью на площадку приехал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который пригрозил тем, что включит участок в перечень скверов, чтобы не допустить строительства. Законопроект действительно внесли, но он не «дошел» до второго чтения. Позднее председатель парламента объяснил паузу позицией Верховного суда – закон не позволяет включать частные участки в состав скверов. На брифинге по итогам последнего заседания Заксобрания 12 февраля Макаров подтвердил, что в настоящее время разрабатывает поправку для ограничения высотности на участке.



