Он лечится от наркозависимости. В Казахстане прокомментировали заявления внука Назарбаева о политэмиграции

Власти Казахстана к вечеру 13 февраля прокомментировали заявление Айсултана Назарбаева, внука первого президента страны, который якобы попросил политического убежища в Великобритании.

Как сообщает РИА Новости, министр информации Казахстана Даурен Абаев объяснил эти заявления в соцсетях Айсултана Назарбаева «манипуляциями определенных людей». Он также подчеркнул, что в данный момент внук первого президента проходит лечение от наркозависимости и беспокоиться надо не о заявлениях, а о его здоровье.

Ранее Назарбаев-младший попросил политического убежища в Великобритании. Он объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом Айсултан отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.



