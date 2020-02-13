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Он лечится от наркозависимости. В Казахстане прокомментировали заявления внука Назарбаева о политэмиграции
Власти Казахстана к вечеру 13 февраля прокомментировали заявление Айсултана Назарбаева, внука первого президента страны, который якобы попросил политического убежища в Великобритании.
Как сообщает РИА Новости, министр информации Казахстана Даурен Абаев объяснил эти заявления в соцсетях Айсултана Назарбаева «манипуляциями определенных людей». Он также подчеркнул, что в данный момент внук первого президента проходит лечение от наркозависимости и беспокоиться надо не о заявлениях, а о его здоровье.
Ранее Назарбаев-младший попросил политического убежища в Великобритании. Он объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом Айсултан отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.
Справка:
Двадцатидевятилетний Айсултан Назарбаев является внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сыном спикера сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой. В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Кроме того, приговор предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.