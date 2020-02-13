Коронавирусный маркетинг. Остановка китайских фабрик дарит российскому покупателю скидки

Теплая зима и эпидемия коронавируса заставила российский модный рынок замереть. Пока одни избавляются от нераспроданных свитеров и пуховиков и срочно ищут новых партнеров, другие подумывают придержать товар — до следующего года.

Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

О том, что китайский коронавирус может оставить россиян без зимней одежды, написал на своей странице в Facebook директор по развитию сети «Леонардо» Борис Кац. Мало того что производство на «главной швейной фабрике» мира встало — где-то до середины февраля, а где-то до марта, так еще отменены все выставки в Китае и Гонконге. А значит, под вопросом поставки коллекции осень – зима – 2020. «Многие заказы невозможно сделать без выезда на производство. Условно – пуговицы надо прикладывать к ткани. Выбирать по картинкам ужасно. Тем не менее именно такой выбор скоро надо будет делать закупщикам в тысячах компаний», – отметил он.

Представители розничных сетей, специализирующихся по продаже верхней одежды, подтвердили, что мгновенно полки не опустеют — весенне-летнюю коллекцию компании или уже получили, или она движется в сторону России по морю. Но есть исключения.

Так, у Finn Flare «подвисло» 4 – 5 моделей, которые не успели сшить до китайского Нового года. «Пока фабрики говорят, что отошьют с задержкой и за свой счет отправят», – сообщила «Фонтанке» президент группы Ксения Рясова. По ее словам, швеи на фабрики пока не приехали, но офисы работают и готовы принимать заказы. Но с зимней коллекцией компания решила не рисковать и в экстренном порядке перемещает заказы в Индию, Вьетнам и Бангладеш. В этом году на Поднебесную пришлось 25 – 28% коллекции Finn Flare, в 2020 году

станет ноль, сообщила топ-менеджер.

Александр Лещинский, совладелец салонов по продаже одежды из кожи и меха Toto, рисует иную картину. По его словам, в Китае введен тотальный домашний арест: тем, кто его нарушает, грозит изоляция в госпиталях. В таких условиях швейное производство, действительно, остановилось, но «сырье», то есть материалы, продолжают делать «неофициально». Правда, через российско-китайскую границу товары прекратили пропускать две недели назад. «На словах нам говорят, что это продлится месяц-полтора», – сказал он. Но сделать закупки на весну Toto успела. Если ситуация не наладится, компания сможет нарастить объемы российского производства, говорит он.





Сеть Baon, у которой на китайские поставки приходится 70% продаж, решила не рвать связи с проверенными поставщиками. Сейчас ретейлер как раз размещает заказы на осень – зиму 2020 года. «Выставки не критичны: мы отправляем китайцам эскиз и примеры ткани, а они ищут», – рассказала коммерческий директор Анна Сироткина. Если в ближайший месяц ситуация начнет улучшаться, то больших потерь бизнес не ощутит. «Но если фабрики в марте не откроются, придется или доставлять самолетом, или сокращать заказ», – отмечает она.

В «Мэлон фэшн груп» (сети be free, Zarina, Love Republic, Sela) на Поднебесную также приходится 70% поставок. Но, по словам генерального директора Михаила Уржумцева, компания решила не поддаваться панике и выждать время. «Кто-то работает, кто-то не работает. Поставщики сами не знают, что произойдет завтра, и мы живем сегодняшним днем», – сказал топ-менеджер. Но если ситуация не выправится, не исключено, что МФГ будет размещать заказы в других местах.

Крупнейший онлайн-продавец Wildberries мало зависим от импорта из Поднебесной. Доля одежды и обуви, произведенной в Китае, составляет около 25%, пояснили в компании. «В связи с этим, даже в случае длительных вынужденных каникул в КНР из-за коронавируса и возможных задержек поставок, дефицита товаров не ожидается», – сказали в пресс-службе.

Судя по таможенной статистике, Китай и так сдает свои позиции как главный поставщик курток, пальто и пуховиков. Еще два года назад производители из Поднебесной безоговорочно доминировали на рынке, поставляя 61,3% всей верхней мужской, женской и детской одежды. К концу 2019 года доля Китая упала до 54,2%. Наиболее заметным его конкурентом стал Вьетнам (прирост за два года – 54%) и Италия (плюс 13%). Их стремительно догоняет Бангладеш, нарастивший экспорт теплых вещей в Россию на треть, и Мьянма, увеличившая свои показатели в четыре раза до вполне солидных 3,4% от объема ввоза курток, пальто и пуховиков.

Но статистика импорта пока заканчивается декабрем 2019 года. Как будут выглядеть цифры января, а тем более февраля и марта, когда ожидается колоссальный спад во всей китайской промышленности из-за затянувшихся каникул, предугадать несложно. Доля Китая продолжит сокращаться, но замещать потери поставок оттуда, возможно, придется не в полном объеме, ведь из-за теплой зимы у многих ретейлеров остались приличные запасы. «Сейчас погода куда больше влияет на рынок, чем коронавирус. Продажи верхней одежды заметно просели», – рассказывает Александр Лещинский.

Для справки. Эпидемия коронавирусной инфекции вспыхнула в центральной части Китая в конце 2019 года. В январе китайские власти объявили о беспрецедентных мерах безопасности: города-миллионники оказываются закрытыми из-за карантина, по всей стране действуют жесткие ограничения на передвижения. Не работает общественный транспорт, новогодние праздники для промышленности растянулись на три недели. Для лечения больных пришлось строить новые больницы. Опасность вируса заставляет соседей Китая, в том числе Россию, закрывать границы и ограничивать транспортное сообщение. Под вопросом оказались поставки товаров, а туристическая активность упала до нуля. Каков будет экономический эффект от эпидемии, пока судить никто не берётся, но очевидно, что убытки будут исчисляться десятками миллиардов долларов. По состоянию на 13 февраля число официально заболевших превысило 60 тысяч, а умерших – 1300 человек.

В такой ситуации эпидемия может сыграть на руку бизнесу. «Есть повод не гнать лошадей и отказаться от заказов. Товара зимы море на складах. Народ не заметил коллекций – тоже вариант не заниматься сливом, убрать все зимнее с полок до августа», – пишет в Facebook консультант Олег Баландин. По его словам, когда фабрики в Поднебесной все же запустятся, они начнут наверстывать темпы, а значит, есть риск, что количество брака превысит все разумные пределы. «Идея не сливать, а продать в следующем году очень здравая... Решится ли кто-то на такое?» – рассуждает Борис Кац.





Сами ретейлеры признают, что не успели полностью распродать шубы и пуховики, но предложение выдавать коллекцию этого года за новую отметают с негодованием.

Так, у Finn Flare продажи этой зимой просели примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. «Обычно мы выходим на начало сезона без остатков, но в этом году они будут, поэтому мы сокращаем заказ на будущую зиму — примерно на 5 – 7%», – говорит Ксения Рясова. По ее словам, излишки в любом случае будут продаваться со скидками. «Это не новая коллекция», – сказал она.

«Ультрамодные коллекции, например шубы из оранжевого искусственного меха, через год уже не продашь», – сетует Александр Лещинский. А вот классику, по его словам, можно без обмана выставлять как коллекцию прошлого года.

Baon, напротив, успел сбросить почти все излишки. «Мы пытались перекидывать запасы в другие регионы (например, на Урале и в Сибири было холодно), продавали в интернете — например, на Wildberries, которые работают на всю страну», – говорит Анна Сироткина. Ретейлер также увеличил глубину скидок: если обычно дисконт на нераспроданные пуховики составляет 30 – 40%, то сейчас компания сбрасывает цену до 50%. «Приходилось жертвовать маржой и вытаскивать деньги», – отмечает она.

«Каждый ретейлер сам выбирает свою стратегию. Мы продаем все в сезон, поэтому остатков не остается», – комментирует Михаил Уржумцев.

Правда, неофициально участники рынка признают, что вывезенные из магазинов товары просто перетекают в интернет. Косвенно это подтверждает статистика Wildberries. «С октября по декабрь 2019 года в целом по стране мы отмечаем рост продаж зимней одежды и обуви в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге продажи выросли в 1,4 раза», – рассказали в компании.

Таможенная статистика тоже фиксирует снижение спроса на верхнюю одежду. В 2019 году впервые за многие годы импорт этой продукции в Россию сократился. Компании ввезли товары на 1,15 млрд долларов, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году рост составил 19,7%, в 2017-м – 31%.

Галина Бояркова,

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»