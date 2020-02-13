Алкоголь в крови и ремень за спиной. Водитель легковушки погиб в кювете в Ленобласти

Водитель автомобиля погиб, улетев в кювет в Волосовском районе Ленобласти днем 13 февраля. Его пассажир при этом не пострадал.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:30 в Раглицах. По предварительной информации, на 29-м километре автодороги «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки» 62-летний мужчина на автомобиле FAW Oley не справился с управлением и вылетел в кювет, гле машина опрокинулась.

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В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. За руль он сел пьяным. Ехавший с ним пассажир не пострадал. По его словам, перед поездкой они «хорошо выпивали», а в машине водитель не пристегнулся, и после опрокидывания его выкинуло из салона, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Волосовскому району.





На кадрах с места ДТП видно, что ремень безопасности водительского сиденья вставлен в фиксатор – вероятно, мужчина, как нередко делают автомобилисты, застегнул его за спиной.