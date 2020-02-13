«Я бы назвал этот лот - Лучший подарок Путину»: на Avito выставили личные вещи Бориса Березовского

Личные вещи предпринимателя и политика Бориса Березовского выставлены на продажу в сети. Купить на Avito за 126 миллионов рублей автор объявления предлагает удостоверение сотрудника администрации президента РФ, стол, стул, портфель, который владелец зачастую брал в путешествия, а также спутниковый телефон.

На лот 13 февраля обратили внимание «Открытые медиа». Как рассказал журналистам продавец Евгений Гусенков, сам он не был другом политика и получил все вещи от своего отца: последний долгое время работал в доме приёмов ЛогоВАЗа на Новокузнецкой улице в Москве, где находился офис Бориса Березовского.

Когда бизнесмен решил продать здание, то многое не стал брать с собой, пристроить вещи было некуда, поэтому имущество просто разделили между сотрудниками. Тёща, которой первоначально предлагали забрать предметы, сообщила «что ей этот хлам не нужен».

По мнению Гусенкова, несмотря на немаленький ценник, купить удостоверение, мебель и телефон скорее всего захотят «люди, которые раньше были как-то связаны» с Березовским. Выручку продавец планирует потратить на продвижение собственного проекта в рекламной сфере. Самым ценным он считает удостоверение сотрудника администрации на имя предпринимателя под номером 6003, где написано, что владелец – «является советником руководителя администрации президента Российской Федерации».

«Я бы назвал этот лот "Лучший подарок Путину" Если все же найдутся желающие купить этот лот, то я расскажу вам о тех вещах, которые были известны моему отцу при работе с Борисом Абрамовичем», – обещает Гусенков на Avito.



