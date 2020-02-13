Борис Ротенберг: В «Сочи» Кокорин получит достаточно игрового времени, чтобы обратить на себя внимание сборной России

Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг 13 февраля подтвердил "Фонтанке" переход Александра Кокорина в "Сочи". По словам бизнесмена, это поможет футболисту вернуться на свой уровень.

«В «Сочи» он получит достаточно игрового времени, чтобы вернуться на свой уровень и обратить на себя внимание сборной России. Дай бог, чтобы у него это получилось сделать и он помог "Сочи"», – заявил Борис Ротенберг по телефону.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».



