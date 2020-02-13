Tesla дополнительно разместит акции на $2 млрд

Tesla Inc. объявила о дополнительном выпуске акций на сумму около $2 млрд. Об этом компания 13 февраля сообщила на своем сайте.

Предполагается, что цена размещения составит примерно $767,29 за акцию. Если оно пройдет успешно, у андеррайтеров Goldman Sachs и Morgan Stanley появится 30-дневный опцион на покупку акций еще на $300 млн – тогда общий размер дополнительной эмиссии составит $2,3 млрд.

Основатель компании Илон Маск и член правления Ларри Эллисон примут участие в размещении: они купят ценные бумаги на $10 млн и $1 млн соответственно. Как сообщают в компании, вырученные от размещение акций деньги пойдут на укрепление финансового баланса и общекорпоративные нужды.



