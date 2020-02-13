Горный университет получил разрешение на реконструкцию школы на Васильевском острове под общежитие

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реконструкцию здания школы на 14-й линии Васильевского острова. Проект предполагает размещение в здании общежития. Информация об этом накануне появилась на сайте службы 13 февраля.

Здание расположено по адресу 14-я линия В.О., дом 77. В сентябре 2019 года комитет по охране памятников выдал положительное заключение на проект. На сайте КГИОП указано, что реконструкция предусматривает надстройку здания. А издание «Канонер» поясняло, что речь идет о строительстве пятого этажа.

Здание в стиле сталинского неоклассицизма возвели в 1938 году. Проект типовой, но его автором является известный советский архитектор Ной Троцкий (совместно с А.С. Мартыновым). Троцкий — один из авторов «Большого дома» на Литейном проспекте.



