Автомобиль с «бонусом»: петербуржец купил машину с рук и был вынужден платить по чужим долгам

Покупка автомобиля с рук в Петербурге обернулась для честного автомобилиста финансовыми проблемами. Мужчина остался и без денег, и без машины, еще и пошлину пришлось заплатить.

Как сообщает 13 февраля пресс-служба УФССП Петербурга, в отдел судебных приставов Центрального района поступил исполнительный лист об обращении взыскания на предмет залога, а точнее, на автомобиль Skoda Fabia 2013 года. Жительница Петербурга оформила кредит на машину, но деньги кредитной организации так и не вернула.

Суд решил дело в пользу кредитора, и организация передала исполнительный лист приставам для принудительного исполнения. Однако должница успела продать «Шкоду» новому владельцу, который и понятия не имел о долге. А сумма его составляла 120 тысяч рублей.

В результате мужчина не только лишился денег, уплаченных за автомобиль мошеннице, но и распрощался с машиной, а также оплатил пошлину в размере 6 тысяч рублей, хотя суд признал его добросовестным покупателем и на время реализации арестованный автомобиль оставили ему на ответственное хранение с правом пользования.

В УФССП по Петербургу призывают граждан внимательнее проверять все данные перед покупкой автомобиля или любой другой собственности, чтобы вместо приобретения не оказаться по уши в долгах.



