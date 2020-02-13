Студенту Жукову оставили в силе условный срок и запрет на администрирование сайтов. Утешили лягушкой и партийным флагом

Мосгорсуд признал законным условный срок на три года участнику «московского дела» Егору Жукову за публичные призывы к экстремизму.

Как 13 февраля передаёт «Медиазона», при этом студенту Высшей школы экономики решили вернуть изъятые либертарианский флаг и фигурку лягушки.

Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трём годам условно с испытательным сроком на три года и двухгодичным запретом администрировать сайты 6 декабря 2019 года. В призывах к экстремизму его признали виновным из-за роликов на YouTube, где молодой человек рассуждал о ненасильственных методах протеста. Сразу после освобождения из-под стражи Жуков выступил с речью и заявил о том, что не хотел бы допустить, чтобы в России «воспринимали как победу наказание невиновных людей». По мнению юристов, такое решение в отношении Жукова было показательным, оно может восприниматься как угроза блогерам в интернете со стороны властей.

Вместе с Жуковым в 2019 году условный срок получил фигурант «московского дела» Владимир Емельянов, однако других обвиняемых приговорили к реальному наказанию, которое придётся отбывать в колонии.



