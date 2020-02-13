Пассажирам Diamond Princess предложили сойти на берег. Но в карантин

Пассажиры лайнера Diamond Princess, уже не один день стоящего у причальной стенки порта Иокогамы из-за нового коронавируса на борту, смогут покинуть судно. Им предложат находиться на карантине в прибрежном учреждении, пишет 13 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на оператора парома – Princess Cruises.

Прибрежное учреждение, куда могут быть переведены пассажиры лайнера, представляет собой жилой комплекс с отдельными комнатами и отдельными ванными.

«В течение следующих нескольких дней японские чиновники в области здравоохранения планируют добровольную высадку на берег пассажиров лайнера Diamond Princess... Они будут по-прежнему находиться на карантине, но в прибрежном учреждении», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». На первом этапе будут переведены с корабля наиболее уязвимые с медицинской точки зрения пассажиры, в том числе пожилые люди с уже существующими заболеваниями.





«По словам чиновников, пассажиры первой группы будут проверены на наличие нового коронавируса. Если тест окажется положительным, они будут доставлены в местную больницу для дальнейшей оценки и изоляции. Если тест будет отрицательным, им будет предоставлена возможность покинуть судно и отправиться в карантинный жилой комплекс... При этом Princess Cruises подтвердила, что все гости могут оставаться на борту до конца периода карантина», – рассказали в АТОР.

«В этих учреждениях нет клиник. Лекарства, отпускаемые по рецепту, будут предоставлены пассажирам, но медицинское обслуживание потребует транспортировки в больницу или клинику. Доступное питание не будет соответствовать диетическим предпочтениям, но будет соответствовать определенным медицинским условиям. Предлагаемые блюда будут в японских коробках в стиле бенто. Западные блюда не будут доступны», – сообщили в ассоциации.

По последним данным, коронавирус выявлен у 220 пассажиров лайнера, добавили в АТОР.

Diamond Princess с 3,7 тыс. пассажиров находится на карантине в Иокогаме с начала февраля. Ожидается, что карантин закончится 19 февраля 2020 года, добавили в ассоциации. Все туристы, в том числе 24 из России, находятся в своих каютах, их обеспечивают едой, напитками, доступом к Интернету и телефону. Компания Princess Cruises намерена компенсировать полную стоимость круиза для всех пассажиров.