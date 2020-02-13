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Строительство
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13.02.2020 17:22
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В ЖК «Галактика.Премиум» от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

В ЖК «Галактика.Премиум» от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Галактика.Премиум», который возводится в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, уч. 38.

На объекте завершен наиболее трудоемкий этап работ – возведение монолитных каркасов пяти 19-этажных секций, а также наземной и подземной автостоянки ЖК «Галактика.Премиум». На данный момент строители проводят кровельные работы. Параллельно с этим специалисты выполняют устройство внутренних инженерных коммуникаций, осуществляют монтаж оконных заполнений.

Полным ходом идет установка навесного вентилируемого фасада жилых корпусов. Технология предусматривает крепление облицовочного материала на металлический каркас к несущему слою стены или к монолитному перекрытию. Такой фасад позволяет сохранять тепло и минимизировать использование тепловых приборов в доме. Также в жилых корпусах проводится монтаж витражного остекления лоджий. В ближайшее время начнутся работы по устройству фасадов на надземной автостоянке.

Строительство жилого комплекса идёт в соответствии с утвержденным графиком работ. Завершение строительства запланировано на I квартал 2021 года.

«Галактика.Премиум» является частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами. Согласно проекту здесь возводится пять 19-этажных секций и 9-этажная наземная и подземная автостоянка, спуститься в которую можно с любого этажа на лифте. На первом этаже 3-й секции будет расположен кабинет врача общей практики.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 

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ГК «Эталон»
13.02.2020 17:22

В ЖК «Галактика.Премиум» от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Галактика.Премиум», который возводится в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, уч. 38.
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